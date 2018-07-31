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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31927 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121662 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129348 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Борьба с контрабандой: бюджет дополнительно получил более 3 млрд грн

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Благодаря борьбе с контрабандой, дополнительные поступления в бюджет за месяц составили более 3 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

“Дополнительные поступления за месяц составили более 3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГФС, за время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей — с 21 июня по 30 июля — в государственный бюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 18%, или почти на 6 млрд гривен.

По оперативным данным на 30 июля, только в июле в госбюджет поступило 29,7 млрд грн таможенных платежей. Это почти на 3,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2017 года и на 3,2 млрд грн больше июня текущего года.

В июне 2018 года перечислено 26,6 млрд грн, что на 9%, или на 2,2 млрд грн больше соответствующего периода 2017 года.

Среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 1,4 млрд грн. Это на 217 млн ​​грн превышает среднедневной показатель за соответствующий период прошлого года.

Напомним, США согласились возобновить программу финансирования на приобретение технических средств таможенного контроля, которые будут использоваться в пунктах пропуска на государственной границе Украины.

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