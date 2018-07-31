Борьба с контрабандой: бюджет дополнительно получил более 3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Благодаря борьбе с контрабандой, дополнительные поступления в бюджет за месяц составили более 3 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
“Дополнительные поступления за месяц составили более 3 млрд грн”, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ГФС, за время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей — с 21 июня по 30 июля — в государственный бюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 18%, или почти на 6 млрд гривен.
По оперативным данным на 30 июля, только в июле в госбюджет поступило 29,7 млрд грн таможенных платежей. Это почти на 3,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде 2017 года и на 3,2 млрд грн больше июня текущего года.
В июне 2018 года перечислено 26,6 млрд грн, что на 9%, или на 2,2 млрд грн больше соответствующего периода 2017 года.
Среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 1,4 млрд грн. Это на 217 млн грн превышает среднедневной показатель за соответствующий период прошлого года.
Напомним, США согласились возобновить программу финансирования на приобретение технических средств таможенного контроля, которые будут использоваться в пунктах пропуска на государственной границе Украины.