Борг за негативний небаланс ринку газу сягнув 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Борг за негативний небаланс ринку природного газу, який вже п'ять місяців працює в режимі добового балансування, у липні сягнув майже 4 млрд грн. 80% заборгованості сформовано 20 операторами ГРМ під брендом РГК. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укртрансгаз".
"За підсумками липня місяця негативний небаланс, що виник за результатами операцій учасників ринку, становить 78,4 млн куб. м газу, або 473 млн грн. При цьому позитивний небаланс становить 37,0 млн куб. м газу, або 202 млн грн", - вказали у компанії.
"За підсумком за п’ять місяців роботи ринку природного газу в режимі добового балансування негативні небаланси учасників ринку становили 730,0 млн куб. м, або 4 080 млн грн", - додали в АТ.
За весь цей час Укртрансгаз отримав від замовників послуг транспортування оплату менше 3%, або 109 млн грн. Найбільший борг у 3 888 млн грн, або 460,9 млн куб. м, мають оператори ГРМ, з яких заборгованість підприємств під брендом РГК становить 2 995 млн грн, або 346,5 млн куб. м, зазначили у компанії.
"Укртрансгаз оплатив 33%, або 661 млн грн, позитивних небалансів, однак залишається винен ще 1 338 млн грн замовникам послуг транспортування газу. Найбільший борг наразі склався перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого становить 898 млн грн", - вказали в УТГ.
"Як наслідок, Укртрансгаз не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування та постачальниками газу для власних ВТВ (виробничо-технологічних витрат). Через це потенційні постачальники відмовляються брати участь у тендерах компанії, що призводить до відсутності паливного газу Оператора ГТС і є передумовою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня. У липні Укртрансгаз зміг домовитися з Нафтогазом України про термінову поставку 440 млн куб. м газу з відстрочкою платежу до кінця лютого 2020 року, цього обсягу газу має вистачити орієнтовно лише до початку вересня 2019 року", - додали у компанії.
Нагадаємо, 1 березня газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування.