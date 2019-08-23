Борг за негативний небаланс ринку газу сягнув 4 млрд грн

ukru
04:30 • 21043 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 106066 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 147073 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 136521 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 203113 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154406 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 181603 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 169633 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130575 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173516 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.8 м/с
63 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 22164 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 52266 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 33188 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 43153 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 22483 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 134854 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 203114 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 181603 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 169633 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 106067 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101268 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 70639 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124924 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115662 перегляди
Актуальне
Борг за негативний небаланс ринку газу сягнув 4 млрд грн

Борг за негативний небаланс ринку газу сягнув 4 млрд грн

Київ • УНН

 • 9595 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Борг за негативний небаланс ринку природного газу, який вже п'ять місяців працює в режимі добового балансування, у липні сягнув майже 4 млрд грн. 80% заборгованості сформовано 20 операторами ГРМ під брендом РГК. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укртрансгаз".

"За підсумками липня місяця негативний небаланс, що виник за результатами операцій учасників ринку, становить 78,4 млн куб. м газу, або 473 млн грн. При цьому позитивний небаланс становить 37,0 млн куб. м газу, або 202 млн грн", - вказали у компанії.

"За підсумком за п’ять місяців роботи ринку природного газу в режимі добового балансування негативні небаланси учасників ринку становили 730,0 млн куб. м, або 4 080 млн грн", - додали в АТ.

За весь цей час Укртрансгаз отримав від замовників послуг транспортування оплату менше 3%, або 109 млн грн. Найбільший борг у 3 888 млн грн, або 460,9 млн куб. м, мають оператори ГРМ, з яких заборгованість підприємств під брендом РГК становить 2 995 млн грн, або 346,5 млн куб. м, зазначили у компанії.

"Укртрансгаз оплатив 33%, або 661 млн грн, позитивних небалансів, однак залишається винен ще 1 338 млн грн замовникам послуг транспортування газу. Найбільший борг наразі склався перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого становить 898 млн грн", - вказали в УТГ.

"Як наслідок, Укртрансгаз не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування та постачальниками газу для власних ВТВ (виробничо-технологічних витрат). Через це потенційні постачальники відмовляються брати участь у тендерах компанії, що призводить до відсутності паливного газу Оператора ГТС і є передумовою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня. У липні Укртрансгаз зміг домовитися з Нафтогазом України про термінову поставку 440 млн куб. м газу з відстрочкою платежу ‪до кінця лютого 2020 року, цього обсягу газу має вистачити орієнтовно лише до початку вересня 2019 року", - додали у компанії.

Нагадаємо, 1 березня газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56