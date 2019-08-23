Долг за негативный небаланс рынка газа достиг 4 млрд грн

"По итогам июля месяца отрицательный небаланс, возникший по результатам операций участников рынка, составляет 78,4 млн куб. м газа, или 473 млн грн. При этом положительный небаланс составляет 37,0 млн куб. м газа, или 202 млн грн", - указали в компании.

"По итогам за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки негативные небалансы участников рынка составляли 730,0 млн куб. м, или 4080 млн грн", - добавили в АО.

За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату меньше 3%, или 109 млн грн. Самый большой долг в 3888 млн грн, или 460,9 млн куб. м, имеют операторы ГРМ, из которых задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2995 млн грн, или 346,5 млн куб. м, отметили в компании.

"Укртрансгаз оплатил 33%, или 661 млн грн, положительных небалансов, однако остается должен еще 1338 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого составляет 898 млн грн", - указали в УТГ.

"Как следствие, Укртрансгаз не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных ПТР (производственно-технологических расходов). Поэтому потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании, что приводит к отсутствию топливного газа Оператора ГТС и является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера государственного уровня. В июле Укртрансгаз смог договориться с Нафтогазом Украины о срочной поставке 440 млн куб. м газа с отсрочкой платежа до конца февраля 2020 года, этого объема газа должно хватить ориентировочно только до начала сентября 2019 года", - добавили в компании.

Напомним, 1 марта газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку.