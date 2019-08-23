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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39207 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118339 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129047 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120252 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124841 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127934 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152708 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Актуальное
Долг за негативный небаланс рынка газа достиг 4 млрд грн

Долг за негативный небаланс рынка газа достиг 4 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Долг за негативный небаланс рынка природного газа, который уже пять месяцев работает в режиме суточной балансировки, в июле достиг 4 млрд грн. 80% задолженности сформировано 20 операторами ГРС под брендом РГК. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

"По итогам июля месяца отрицательный небаланс, возникший по результатам операций участников рынка, составляет 78,4 млн куб. м газа, или 473 млн грн. При этом положительный небаланс составляет 37,0 млн куб. м газа, или 202 млн грн", - указали в компании.

"По итогам за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки негативные небалансы участников рынка составляли 730,0 млн куб. м, или 4080 млн грн", - добавили в АО.

За все это время Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату меньше 3%, или 109 млн грн. Самый большой долг в 3888 млн грн, или 460,9 млн куб. м, имеют операторы ГРМ, из которых задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2995 млн грн, или 346,5 млн куб. м, отметили в компании.

"Укртрансгаз оплатил 33%, или 661 млн грн, положительных небалансов, однако остается должен еще 1338 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого составляет 898 млн грн", - указали в УТГ.

"Как следствие, Укртрансгаз не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных ПТР (производственно-технологических расходов). Поэтому потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании, что приводит к отсутствию топливного газа Оператора ГТС и является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера государственного уровня. В июле Укртрансгаз смог договориться с Нафтогазом Украины о срочной поставке 440 млн куб. м газа с отсрочкой платежа до конца февраля 2020 года, этого объема газа должно хватить ориентировочно только до начала сентября 2019 года", - добавили в компании.

Напомним, 1 марта газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку.

Украинские Национальные Новости

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