Бомба спрацювала біля банкомату в південній провінції Таїланду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У неділю біля банкомату недалеко від Університету Фатон в південній провінції Таїланду Паттані спрацювала бомба, ніхто не постраждав. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням Khaosod, вибух прогримів приблизно о 00:45 за місцевим часом (19:45 за київським часом). Ведеться розслідування інциденту.
У той же час місцеві жителі сказали, що вони чули ще кілька вибухів і виявили палаючі покришки в різних місцях.
Паттані, Нарасіват і Яла - три самі південні провінції Таїланду, де часто відбуваються збройні конфлікти, включаючи перестрілки і напади з використанням бомб.
Нагадаємо, в столиці Таїланду у дні проведення саміту АСЕАН - сталися шість вибухів.