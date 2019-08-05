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Бомба спрацювала біля банкомату в південній провінції Таїланду

Бомба спрацювала біля банкомату в південній провінції Таїланду

Київ • УНН

 • 8994 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У неділю біля банкомату недалеко від Університету Фатон в південній провінції Таїланду Паттані спрацювала бомба, ніхто не постраждав. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням Khaosod, вибух прогримів приблизно о 00:45 за місцевим часом (19:45 за київським часом). Ведеться розслідування інциденту.

У той же час місцеві жителі сказали, що вони чули ще кілька вибухів і виявили палаючі покришки в різних місцях.

Паттані, Нарасіват і Яла - три самі південні провінції Таїланду, де часто відбуваються збройні конфлікти, включаючи перестрілки і напади з використанням бомб.

Нагадаємо, в столиці Таїланду у дні проведення саміту АСЕАН - сталися шість вибухів.

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