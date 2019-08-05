Бомба сработала у банкомата в южной провинции Таиланда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В воскресенье у банкомата недалеко от Университета Фатони в южной провинции Таиланда Паттани сработала бомба, никто не пострадал. Об этом сообщили местные СМИ, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению Khaosod, взрыв прогремел примерно в 00:45 по местному времени (19:45 по киевскому времени). Ведется расследование инцидента.
В то же время местные жители сказали, что они слышали еще несколько взрывов и обнаружили горящие покрышки в разных местах.
Паттани, Нарасиват и Яла -- три самые южные провинции Таиланда, где часто происходят вооруженные конфликты, включая перестрелки и нападения с использованием бомб.
Напомним, в столице Таиланда в дни проведения саммита АСЕАН - произошли шесть взрывов.