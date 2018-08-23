Болтон: США не стануть вводити санкції проти РФ, якщо не буде втручання у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сполучені Штати не стануть застосовувати будь-які нові санкції відносно Росії, якщо вважатимуть, що Москва не втручається в американські виборчі процеси. Про це заявив у четвер помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, з яким провів переговори в Женеві секретар Ради безпеки (СБ) Росії Микола Патрушев. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
“Не буде ніяких нових санкцій, якщо не буде подальшого втручання (в хід виборів в США)”, — підкреслив Болтон. Це його висловлювання процитувало інформаційне агентство, якому, за його свідченням, Болтон дав інтерв’ю в постійному представництві США при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві в перерві “між ранковою і денною зустрічами” з Патрушевим. Агентство не уточнило, коли саме радник американського лідера вимовив ці слова — в інтерв’ю або в ході прес-конференції за підсумками переговорів з керівником СБ Росії. Болтон також зазначив, що ще “належить визначити”, як сторони врегулюють ситуацію навколо “минулого втручання” у вибори в США.
Як повідомляв УНН, перед візитом до Києва Болтон обговорив Україну з секретарем Радбезу РФ.