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Болтон: США не станут вводить санкции против РФ, если не будет вмешательства в выборы

Киев • УНН

 • 13415 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Соединенные Штаты не станут применять какие бы то ни было новые санкции в отношении России, если посчитают, что Москва не вмешивается в американские избирательные процессы. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, с которым провел переговоры в Женеве секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Болтон: США не станут вводить санкции против РФ, если не будет вмешательства в выборы

“Не будет никаких новых санкций, если не будет дальнейшего вмешательства (в ход выборов в США)”, — подчеркнул Болтон. Это его высказывание процитировало информационное агентство, которому, по его свидетельству, Болтон дал интервью в постоянном представительстве США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве в перерыве “между утренней и дневной встречами” с Патрушевым. Агентство не уточнило, когда именно советник американского лидера произнес эти слова — в интервью или в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем СБ России. Болтон также отметил, что еще “предстоит определить”, как стороны урегулируют ситуацию вокруг “прошлого вмешательства” в выборы в США.

Как сообщал УНН, перед визитом в Киев Болтон обсудил Украины с секретарем Совбеза РФ.

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