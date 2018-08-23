Болтон: США не станут вводить санкции против РФ, если не будет вмешательства в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Соединенные Штаты не станут применять какие бы то ни было новые санкции в отношении России, если посчитают, что Москва не вмешивается в американские избирательные процессы. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, с которым провел переговоры в Женеве секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
“Не будет никаких новых санкций, если не будет дальнейшего вмешательства (в ход выборов в США)”, — подчеркнул Болтон. Это его высказывание процитировало информационное агентство, которому, по его свидетельству, Болтон дал интервью в постоянном представительстве США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве в перерыве “между утренней и дневной встречами” с Патрушевым. Агентство не уточнило, когда именно советник американского лидера произнес эти слова — в интервью или в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем СБ России. Болтон также отметил, что еще “предстоит определить”, как стороны урегулируют ситуацию вокруг “прошлого вмешательства” в выборы в США.
Как сообщал УНН, перед визитом в Киев Болтон обсудил Украины с секретарем Совбеза РФ.