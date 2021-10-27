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Болгарія внесла Україну до "червоної зони": що це означає для подорожуючих

Київ • УНН

 • 22146 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Болгарія внесла Україну до списку країн "червоної зони" через високий рівень захворюваності на коронавірус у країні. Про це інформує Посольство України у Болгарії, пише УНН.

Болгарія внесла Україну до "червоної зони": що це означає для подорожуючих

Цитата

“Відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я Болгарії РД-01-874/ 26.10.2021 Україна внесена до червоної зони. З 30 жовтня 2021 року на територію країни допускатимуться особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії і члени їхніх сімей”, - повідомляє посольство.

Деталі

Повідомляється, що вищезазначені особи допускаються на територію Болгарії після пред’явлення дійсного цифрового COVID-сертифікату ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби або аналогічного документа, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до в’їзду в країну та “сертифікованого дійсним цифровим COVID сертифікатом ЄС про тестування на COVID-19 або аналогічним документом, що містить ті самі дані, що й дійсний цифровий COVID сертифікат ЄС про тестування на COVID-19”.

За даними посольства, діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, мають пред'явити негативний результат ПЦР-тесту, зроблений за 72 години до в’їзду в країну. У разі ненадання такого документа вищезгадані особи мають перебувати на 10-денному карантині.
Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання документів щодо COVID-19.

Додамо

Відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія, з 1 вересня по 30 листопада 2021 року в'їзд в Болгарію здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах.

Критеріями для оцінки поширеності COVID - 19 є:
- 14-денна захворюваність;
- щотижнева кількість проведених лабораторних досліджень з позитивним результатом;
- рівень досліджень у країні;
- ідентифікація варіанту SARS-CoV-2, визначеного як варіант, що викликає занепокоєння;
- відсутність достатньої інформації.

МОЗ Болгарії відповідно до показників розрізняє “зелену”, “помаранчеву” та “червону” зони.

Що було раніше

Як писав УНН, раніше цього тижня Данія спростила правила в’їзду для українців.

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