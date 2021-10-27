Болгария внесла Украину в "красную зону": что это значит для путешественников

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“В соответствии с приказом министра здравоохранения Болгарии РД-01-874/26.10.2021 Украина внесена в красную зону. С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей”, - сообщает посольство.

Подробности

Сообщается, что вышеуказанные лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и “сертифицированный действительным цифровым COVID сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные, что и действительный цифровой COVID сертификат ЕС о тестировании на COVID-19”.

По данным посольства, дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в красную зону, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда в страну. В случае непредоставления такого документа, вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

Добавим

Согласно решению Министерства здравоохранения Республики Болгария, с 1 сентября по 30 ноября 2021 г. въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещению стран в цветных зонах.

Критериями для оценки распространенности COVID – 19 являются:

- 14-дневная заболеваемость;

- еженедельное количество проведенных лабораторных исследований с положительным результатом;

- уровень исследований в стране;

- идентификация варианта SARS-CoV-2, определенного как вариант, вызывающий беспокойство;

– отсутствие достаточной информации.

Минздрав Болгарии в соответствии с показателями различает "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Что было раньше

Как писал УНН, ранее на этой неделе Дания упростила правила въезда для украинцев.