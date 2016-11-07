Болгарія визначиться з президентом у другому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Виборці в Болгарії не змогли обрати президента в першому турі голосування, другий тур виборів відбудеться 13 листопада, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За попередніми результатами голосування 6 листопада, кандидат від опозиційної Соціалістичної партії Румен Радев набрав майже 25% голосів.
Спікер парламенту Цецка Цачева, яка представляє правоцентристську партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) прем’єр-міністра Бойка Борисова, стала другою, у неї - понад 22% голосів.
Переможець першого туру виборів президента Румен Радев виступає за тісніші відносини з Росією і припинення санкцій, запроваджених проти Москви після анексії українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України.