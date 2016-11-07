Болгария определится с президентом во втором туре

По предварительным результатам голосования 6 ноября, кандидат от оппозиционной Социалистической партии Румен Радев набрал почти 25% голосов.

Спикер парламента Цецка Цачева, которая представляет правоцентристскую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) премьер-министра Бойко Борисова, стала второй, у нее - более 22% голосов.

Победитель первого тура выборов президента Румен Радев выступает за более тесные отношения с Россией и прекращение санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крыма и роли России в вооруженном конфликте на востоке Украины.