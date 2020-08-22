Боксер з України викликав на бій колишнього чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відомий український боксер напівсередньої вагової категорії — Тарас Шелестюк, кинув виклик колишньому чемпіону світу цієї вагової категорії Кіту Турмана, передає УНН з посиланням на Instagram українця.
“Не можу дочекатися, щоб повернутися на „Showtime boxing“. Турман, давай проведемо бій. Знаю, що для мене це буде легкий бій. На даний момент через пандемію коронавіруса важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником”, — сказано у повідомленні Шелестюка.
Турман, який провів на професійному ринзі 30 поєдинків (29 виграшів), отримав єдиної поразки від Менні Пак’яо. Американець є колишнім власником титулів WBC та WBA.
Примітно, що попередній раз Шелестюк виходив на ринг в кінці січня, побивши одноголосним рішенням суддів Луїса Альберто Верону.