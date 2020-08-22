Боксер з України викликав на бій колишнього чемпіона світу

“Не можу дочекатися, щоб повернутися на „Showtime boxing“. Турман, давай проведемо бій. Знаю, що для мене це буде легкий бій. На даний момент через пандемію коронавіруса важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником”, — сказано у повідомленні Шелестюка.

Турман, який провів на професійному ринзі 30 поєдинків (29 виграшів), отримав єдиної поразки від Менні Пак’яо. Американець є колишнім власником титулів WBC та WBA.

Примітно, що попередній раз Шелестюк виходив на ринг в кінці січня, побивши одноголосним рішенням суддів Луїса Альберто Верону.