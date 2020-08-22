Боксер из Украины вызвал на бой бывшего чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Известный украинский боксер полусреднего весовой категории - Тарас Шелестюк, бросил вызов бывшему чемпиону мира этой весовой категории Киту Турману, передает УНН со ссылкой на Instagram украинском.
“Не могу дождаться, чтобы вернуться на „Showtime boxing“. Турман, давай проведем бой. Знаю, что для меня это будет легкий бой. На данный момент из-за пандемии коронавируса трудно говорить, когда состоится мой следующий поединок. Надеюсь и верю, что в этом году проведу еще один бой с достойным соперником”, — говорится в сообщении Шелестюка.
Турман, который провел на профессиональном ринге 30 поединков (29 выигрышей), получил единственное поражение от Мэнни Пакьяо. Американец является бывшим владельцем титулов WBC и WBA.
Примечательно, что предыдущий раз Шелестюк выходил на ринг в конце января, побив единогласным решением судей Луиса Альберто Верону.