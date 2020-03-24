Боксер Усик увійшов в топ-3 світового рейтингу "хевівейту"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкому ваговому дивізіоні Олександр Усик (17-0, 13 КО) потрапив до трійки кращих боксерів світу за версією авторитетного боксерського порталу "BoxRec", передає УНН.
Портал поставив українця на третій рядок позаду чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі і перед американцем Енді Руїзом.
Перший рядок належить чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.
Також до десятки потрапив Деонтей Вайлдер — 5-й, Ділліан Вайт — 6, Олександр Повєткін — 7, Кубрат Пулєв — 8, Луїз Ортіз - 9.
Додамо, що замкнув 10-ку кращих майбутній опонент Усика — британець Дерек Чісора.