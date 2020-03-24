Боксер Усик вошел в топ-3 мирового рейтинга "хэвивейта"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весовом дивизионе Александр Усик (17-0, 13 КО) попал в тройку лучших боксеров мира по версии авторитетного боксерского портала “BoxRec”, передает УНН.
Портал поставил украинца на третью строчку позади чемпиона WBC Тайсона Фьюри и перед американцем Энди Руизом.
Первая строка принадлежит чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
Также в десятку попал Деонтей Уайлдер — 5-й, Диллиан Уайт — 6, Александр Поветкин — 7, Кубрат Пулев — 8, Луиз Ортиc — 9.
Добавим, что замкнул 10-ку лучших будущий оппонент Усика — британец Дерек Чисора.