Бокс: Тайсон виразив шокованість поведінкою Усика та Джошуа

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Американець зазначив, що спортсмени повели себе напрочуд достойно після бою, як джентльмени.

“Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного, це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з поразками, завжди тримається максимально достойно. Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький „хейтер“, але я був в шоці від того, яку зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Я зі своїм „его“ з розуму не сходив, тому побачив в рингу двох справжніх джентльменів. Думаю, що в той вечір кожен з бійців здобув перемогу”, — написано в повідомленні Тайсона.

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