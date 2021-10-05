Бокс: Тайсон виразив шокованість поведінкою Усика та Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Легенда в історії світового боксу – Майк Тайсон, висловився про двобій Олександра Усика і Ентоні Джошуа, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Тайсона.
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Американець зазначив, що спортсмени повели себе напрочуд достойно після бою, як джентльмени.
“Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного, це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з поразками, завжди тримається максимально достойно. Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький „хейтер“, але я був в шоці від того, яку зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Я зі своїм „его“ з розуму не сходив, тому побачив в рингу двох справжніх джентльменів. Думаю, що в той вечір кожен з бійців здобув перемогу”, — написано в повідомленні Тайсона.
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