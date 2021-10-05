Бокс: Тайсон выразил шокированность поведением Усика и Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Легенда в истории мирового бокса - Майк Тайсон высказался о поединке Александра Усика и Джошуа, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Тайсона.
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Американец отметил, что спортсмены повели себя на удивление достойно после боя, как джентльмены.
“Еще раз посмотрел бой Джошуа и Усика. Первое, что мне бросилось в глаза после боя, это как они относятся друг к другу, это заслуживает похвалы. Мне нравится, как Джошуа справляется с поражениями, всегда держится очень достойно. Не секрет, что иногда внутри меня просыпается маленький „Хейтер“, но я был в шоке от того, какое примерное поведение они демонстрировали после завершения боя. Я со своим „эго“ с ума не сходил, поэтому увидел в ринге двух настоящих джентльменов. Думаю, что в тот вечер каждый из бойцов одержал победу”, — говорится в сообщении Тайсона.
Напомним
Легендарный ексчемпион мира Форман назвал Усика “королем хэвивейта”.