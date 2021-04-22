Богдан підтвердив, що Зеленський пропонував посаду Стерненку

Деталі

У відповіді на запитання журналіста Дениса Рафальського про те, чи в присутності Богдана Володимир Зеленський озвучував пропозицію Сергієві Стерненку очолити СБУ в Одеській області, колишній очільник ОПУ написав (наводимо цитату зі збереженням стилістики автора):

“Було таке. Но, я думаю він це зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод кароче)))”.

Контекст

23 лютого суд у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського “Правого сектору” Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Стерненко після проголошення вироку заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.

Цю інформацію спростувала речниця глави держави.

Однак, адвокат Масі Найєм заявив, що особисто був присутній на зустрічі у Президента де пролунала пропозиція посади. Також він повідомив деталі про те, що зустріч відбулася у червні 2019 року і на ній був присутній на той час керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Сам Масі Найєм був адвокатом Стрененка у справі про умисне вбивство, розгляд якої ще триває.