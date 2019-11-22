Богдан неодноразово брав участь у засіданнях фракції - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан неодноразово брав участь у засіданнях фракції "Слуга народу". Про це в інтерв’ю "Новое Время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
Коментуючи заяву нардепа Полякова, що Богдан має свою вертикаль контролю над фракцією "Слуга народу", Корнієнко сказав:
"Окремої вертикалі управління депутатами у нього немає. У нас діє власна вертикаль і горизонталь. Дай Бог, щоб вона ще якісно працювала. Андрій (Богдан - ред.) брав участь в засіданнях фракції неодноразово, але не в кожному з них. Менше, ніж в половині. Всі випадки, коли він був на фракції, це коли на засідання приходив Президент".
За його словами, Богдан має активну позицію, на засіданнях фракції задає питання депутатам і відповідає на зустрічні.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало керівнику Офісу президента України, яким наразі є Андрій Богдан, про своєчасне подання декларації.