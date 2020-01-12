Блумберг заявив про готовність витратити 1 млрд доларів для перемоги над Трампом

КИЇВ. 12 січня. УНН. Ексмер Нью-Йорка бізнесмен Майкл Блумберг в ході зустрічі зі своїми прихильниками в Техасі заявив, що готовий витратити 1 млрд доларів на президентську кампанію. За його словами, навіть якщо він сам не буде висунутий на пост глави держави від Демократичної партії, гроші будуть витрачені на надання допомоги іншим опонентам Дональда Трампа — Берні Сандерсу або Елізабет Воррен, повідомляє The New York Times, пише УНН.