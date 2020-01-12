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Блумберг заявив про готовність витратити 1 млрд доларів для перемоги над Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Ексмер Нью-Йорка бізнесмен Майкл Блумберг в ході зустрічі зі своїми прихильниками в Техасі заявив, що готовий витратити 1 млрд доларів на президентську кампанію. За його словами, навіть якщо він сам не буде висунутий на пост глави держави від Демократичної партії, гроші будуть витрачені на надання допомоги іншим опонентам Дональда Трампа — Берні Сандерсу або Елізабет Воррен, повідомляє The New York Times, пише УНН.

“Все буде залежати від того, чи знадобиться іншим кандидатам моя допомога. Якщо у них все буде добре, грошей буде потрібно менше ”, - пояснив бізнесмен.

Блумберг погодився з тим, що для нього “1 млрд доларів є дуже великою сумою”. При цьому він зазначив, що тільки в минулому році витратив на благодійність 2,8 млрд доларів.

Газета вказує, що Блумберг вже витратив 200 млн доларів на політичну рекламу і декількох сотень людей, які будуть організовувати заходи на підтримку кандидата. Для порівняння: Барак Обама в 2012 році витратив таку суму за всю передвиборчу кампанію, вказує газета.

Як писав УНН, наприкінці минулого року кандидат у президенти США Блумберг відмовився від грошей спонсорів для передвиборної кампанії.

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