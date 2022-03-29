Bloomberg: в НАТО немає єдності щодо питань переговорів України та росії

Цитата

"Поки союзники по НАТО обговорюють умови будь-якої потенційної мирної угоди між росією та Україною, в їхніх лавах з'являються ознаки стратегічного розколу. Зараз, коли війна триває вже другий місяць, гостро постає низка дилем, пов'язаних з тим, які умови Україна може вважати прийнятними для будь-якої угоди, особливо щодо гарантій безпеки, які члени альянсу можуть запропонувати Києву", - пише агентство.

Деталі

Повідомляється, що є також розбіжності щодо того, яку додаткову зброю надіслати Україні, і щодо того, чи корисна розмова з президентом володимиром путіним чи ні.

Так, Франція та Німеччина вважають, що сторони "не мають загострювати ситуацію ні словами, ні діями". На їхню думку, це дозволить досягти припинення вогню, а потім виведення російських військ "дипломатичним шляхом".

Зокрема, на саміті лідерів НАТО минулого тижня канцлер ФРН Олаф Шольц застеріг від поспішних дій, таких як, наприклад, відмова від Основоположного акту росія-НАТО. За словами двох джерел, знайомих з перебігом переговорів, відмова від цієї угоди назавжди зачинить двері для москви і зніме зобов'язання щодо розміщення сил, які зв'язують обидві сторони.

Тоді як росія спалила всі мости для співпраці в найближчому майбутньому, уряд Німеччини припускає, що Основоположний акт і його керівні принципи все ще можуть коли-небудь знадобитися, сказало одне із джерел. Інше сказало, що відмова від нього буде символічним жестом, який не допоможе зупинити війну. Зрештою, союзникам доведеться знайти спосіб домовитись із путіним, подобається їм це чи ні, додав другий чиновник.

Очікується, що цього тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі поговорить з Путіним і закликає до припинення вогню та створення гуманітарних коридорів.

Інші члени НАТО вважають, що діалог Парижа і Берліна з кремлем є контрпродуктивним і може зіграти на руку путіну, йдеться в одному з документів, що потрапив до рук журналістів.

Згідно з тим самим документом, Велика Британія, Польща та інші країни Центральної та Східної Європи, за винятком Угорщини, скептично ставляться до того, що президент росії серйозно ставиться до переговорів щодо прийнятної мирної угоди.

На саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда запитав інших лідерів, чи вони дійсно вірять, що переговори на умовах, висунутих путіним, можуть бути успішними і прийнятними, за словами людей, знайомих з його висловлюваннями. Той, хто підтримує ці умови, підтримуватиме росію, сказало одне із джерел.

Ті, хто підштовхуватиме Україну до мирної угоди без повного виведення російських військ, "служать путіну". А ті, які звертаються до путіна, часто "роблять це лише з метою своєї кампанії" всередині країни, сказав дипломат з однієї східноєвропейської країни

За словами іншого джерела, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також скептично сприйняв наміри путіна. Напередодні зустрічі Джонсон заявив журналістам, що путін своїми діями в Україні вже перейшов червону межу.

"Правильно максимально використати будь-яке можливе врегулювання шляхом переговорів, але очевидно, що ми маємо усвідомлювати той факт, що він не виконав своїх обіцянок. Ми бачили, як путін говорить одне, а робить інше, тому нам необхідно судити про нього та його режим після того, як вони діють", — заявив у понеділок прес-секретар прем'єр-міністра Макс Блейн.

За словами високопоставленого британського чиновника, Велика Британія не вважає, що стратегічні цілі змінилися.

Двоє інших дипломатів з групи країн, які ставлять під сумнів діалог з путіним, заявили Bloomberg, що вони стурбовані тим, що Макрон може підштовхнути Зеленського до згоди на нейтралітет на умовах росії в обмін на припинення вогню. Проте вони зазначили, що Макрон чітко спростував вимоги москви про територіальну цілісність та суверенітет України.

Один із дипломатів сказав, що відкриті питання щодо території України для майбутніх дипломатичних переговорів можуть ускладнити обсяг будь-яких гарантій безпеки. Один високопоставлений західноєвропейський чиновник поставив запитання, чи будуть гарантії застосовувати до міжнародно визнаних кордонів України або до тих, що з'являться після війни.

Макрон сказав, що розмовляє з путіним, тому що Зеленський попросив його про це, щоб спробувати убезпечити гуманітарні коридори. За словами джерела у дипломатичних колах, Макрон міг також передати інформацію російському президентові про те, наскільки погані справи в його солдатів на війні, оскільки оточення, ймовірно, приховувало від нього правду.

Ще одна сфера розбіжностей між союзниками полягає в тому, наскільки сильно вони мають озброювати Україну, оскільки деякі мають побоювання, що путін може вдатися до використання зброї масового знищення. Союзники також непохитні в тому, що, ухвалюючи ці рішення, вони не розглядатимуть жодної прямої військової участі НАТО у війні.

Лідери Великої Британії, країн Балтії та більшості східноєвропейських країн закликали союзників направити до Києва більше зброї, зокрема засобів ППО, щоб дозволити українським силам продовжувати відбивати атаки та бомби росії.

Один високопосадовець сказав своїм колегам, що путіну не потрібен привід, якщо він хоче діяти, він просто його вигадає. Хоча вони надали Україні військову підтримку, деякі західноєвропейські уряди зазначили, що існують обмеження на типи зброї, які можуть бути надані через побоювання, що події можуть вийти з-під контролю.

Французький чиновник заявив, що відправлення танків - що Макрон публічно виключив - і літаків піділлє олії у вогонь і зіграє на руку прихильникам жорсткої лінії у москві.

Відповідаючи на запитання про те, що Макрон називає зброю, таку як танки, червоною межею, Зеленський сказав журналу Economist, що Франція боїться росії і що Борис Джонсон був лідером, який найбільше допомагає.

Нагадаємо

Раніше Financial Times з посиланням на джерело повідомляло, що росія більше не вимагає "денацифікації" та "демілітаризації" України під час переговорів про припинення вогню.