Bloomberg: в НАТО нет единства по вопросам переговоров Украины и россии

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"Пока союзники по НАТО обсуждают условия любой потенциальной мирной сделки между Россией и Украиной, в их рядах появляются признаки стратегического раскола. Сейчас, когда война идет уже второй месяц, остро встает ряд дилемм, связанных с тем, какие условия могут быть сочтены Украиной приемлемыми для любого соглашения, особенно в отношении гарантий безопасности, которые члены альянса могут предложить Киеву", - пишет агентство.

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Сообщается, что существуют также разногласия по поводу того, какое дополнительное оружие отправить Украине, и по вопросу о том, полезен ли разговор с президентом владимиром путиным или нет.

Так, Франция и Германия считают, что стороны "не должны обострять ситуацию ни словами, ни действиями". По их мнению, это позволит добиться прекращения огня, а затем вывода российских войск "дипломатическим путем".

В частности, на саммите лидеров НАТО на прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерег от поспешных действий, таких как например отказ от Основополагающего акта Россия-НАТО. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, отказ от этого соглашения навсегда закроет дверь для Москвы и снимет связывающие обе стороны обязательства по размещению сил.

В то время как россия сожгла все мосты для сотрудничества в обозримом будущем, правительство Германии предполагает, что Основополагающий акт и его руководящие принципы все еще могут когда-нибудь понадобиться, сказал один из источников. Другой сказал, что отказ от него будет символическим жестом, который не поможет остановить войну. В конце концов, союзникам придется найти способ договориться с Путиным, нравится им это или нет, добавил второй чиновник.

Ожидается, что на этой неделе премьер-министр Италии Марио Драги поговорит с Путиным и призовет к прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров.

Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может сыграть на руку Путину, говорится в одном из документов, попавшему в руки журналистов.

Согласно тому же документу, Великобритания, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Венгрии, скептически относятся к тому, что президент россии серьезно относится к переговорам о приемлемом мирном соглашении.

На саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда спросил других лидеров, действительно ли они верят, что переговоры на условиях, выдвинутых путиным, могут быть успешными и приемлемыми, по словам людей, знакомых с его высказываниями. Тот, кто поддерживает эти условия, будет поддерживать россию, сказал один из источников.

Те, кто будет подталкивать Украину к мирному соглашению без полного вывода российских войск, "служат путину". А те, кто обращаются к путину, часто "делают это только в целях своей кампании" внутри страны, сказал дипломат из одной восточноевропейской страны.

По словам другого источника, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также скептически отнесся к намерениям путина. Накануне встречи Джонсон заявил журналистам, что путин своими действиями в Украине уже перешел красную черту.

"Правильно максимально использовать любое возможное урегулирование путем переговоров, но очевидно, что мы должны осознавать тот факт, что он не выполнил своих обещаний. Мы видели, как путин говорит одно, а делает другое, поэтому нам необходимо судить о нем и его режиме по тому, как они действуют", — заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Макс Блейн.

По словам высокопоставленного британского чиновника, несмотря на неудачи на местах, Великобритания не считает, что стратегические цели Путина изменились.

Два других высокопоставленных дипломата из группы стран, которые ставят под сомнение диалог с путиным, заявили Bloomberg, что они обеспокоены тем, что Макрон может подтолкнуть Зеленского к согласию на нейтралитет на условиях россии в обмен на прекращение огня. Однако они отметили, что Макрон четко опроверг требования москвы о территориальной целостности и суверенитете Украины.

Один из дипломатов сказал, что открытые вопросы относительно территории Украины для будущих дипломатических переговоров могут усложнить объем любых гарантий безопасности. Один высокопоставленный западноевропейский чиновник задал вопрос, будут ли гарантии применять к международно признанным границам Украины или к тем, которые появятся после войны.

Макрон сказал, что разговаривает с путиным, потому что Зеленский попросил его об этом, чтобы попытаться обезопасить гуманитарные коридоры. По словам источника в дипломатических кругах, Макрон мог также передать информацию российскому президенту о том, насколько плохи дела у его военных на войне, поскольку окружающие, вероятно, скрывали от него правду.

Еще одна область разногласий между союзниками заключается в том, насколько сильно они должны вооружать Украину, поскольку у некоторых есть опасения, что путин может прибегнуть к использованию оружия массового уничтожения. Союзники также непреклонны в том, что, принимая эти решения, они не будут рассматривать какое-либо прямое военное участие НАТО в войне.

Лидеры Великобритании, стран Балтии и большинства восточноевропейских стран призвали союзников направить в Киев больше оружия, в том числе средств ПВО, чтобы позволить украинским силам продолжать отражать атаки и бомбы россии.

Один высокопоставленный чиновник сказал своим коллегам, что путину не нужен предлог, если он хочет действовать, он просто его придумает, согласно одному из документов в распоряжении Bloomberg. Хотя они предоставили Украине военную поддержку, некоторые западноевропейские правительства отметили, что существуют ограничения на типы оружия, которые могут быть предоставлены из-за опасений, что события могут "выйти из-под контроля", говорится в документе.

Французский чиновник заявил, что отправка танков — что Макрон публично исключил — и самолетов подольет масла в огонь и сыграет на руку сторонникам жесткой линии в москве.

Отвечая на вопрос о том, что Макрон объявляет оружие, такое как танки, красной чертой, Зеленский сказал журналу Economist, что Франция боится россии и что Борис Джонсон был лидером, "который больше помогает".

Напомним

Ранее Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что россия больше не требует "денацификации" и "демилитаризации" Украины во время переговоров о прекращении огня.