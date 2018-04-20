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Bloomberg: кількість населення України до 2050 року зменшиться майже наполовину

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. До 2050 року кількість населення України зменшиться на 36%. Про це повідомляє УНН з посилданням на метаріал видання Bloomberg.

Bloomberg: кількість населення України до 2050 року зменшиться майже наполовину

“Зважаючи на такий негативний тренд для країн Балтії, ще гіршою ситуація лише в Молдові та Україні, які до 2050 року втратять 51% та 36% свого населення відповідно”, — повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на стрімке падіння населення, країни колишнього соціалістичного блоку в топі держав світу, які ставляться найбільш вороже до прийому іноземних мігрантів.

“Так, 9 з 10 країн з найнижчим рівнем сприйняття іноземних мігрантів — країни колишнього „східного блоку“, серед яких 3 балтійські держави”, — повідомляє Bloomberg.

Як повідомляв УНН, за два місяці кількість українців зменшилась на понад 40 тисяч осіб.

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