Bloomberg: кількість населення України до 2050 року зменшиться майже наполовину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. До 2050 року кількість населення України зменшиться на 36%. Про це повідомляє УНН з посилданням на метаріал видання Bloomberg.
“Зважаючи на такий негативний тренд для країн Балтії, ще гіршою ситуація лише в Молдові та Україні, які до 2050 року втратять 51% та 36% свого населення відповідно”, — повідомляє Bloomberg.
Незважаючи на стрімке падіння населення, країни колишнього соціалістичного блоку в топі держав світу, які ставляться найбільш вороже до прийому іноземних мігрантів.
“Так, 9 з 10 країн з найнижчим рівнем сприйняття іноземних мігрантів — країни колишнього „східного блоку“, серед яких 3 балтійські держави”, — повідомляє Bloomberg.
Як повідомляв УНН, за два місяці кількість українців зменшилась на понад 40 тисяч осіб.