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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: население Украины к 2050 году уменьшится почти наполовину

Киев • УНН

 • 19736 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. К 2050 году население Украины уменьшится на 36%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на метариал издания Bloomberg.

Bloomberg: население Украины к 2050 году уменьшится почти наполовину

“Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно”, — сообщает Bloomberg.

Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.

“Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов — страны бывшего „восточного блока“, среди которых 3 балтийские государства”, — сообщает Bloomberg.

Как сообщал УНН, за два месяца количество украинцев уменьшилось более чем на 40 тысяч человек.

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