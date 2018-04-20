Bloomberg: население Украины к 2050 году уменьшится почти наполовину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. К 2050 году население Украины уменьшится на 36%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на метариал издания Bloomberg.
“Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно”, — сообщает Bloomberg.
Несмотря на стремительное падение населения, страны бывшего социалистического блока в топе государств мира, которые относятся наиболее враждебно к приему иностранных мигрантов.
“Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов — страны бывшего „восточного блока“, среди которых 3 балтийские государства”, — сообщает Bloomberg.
Как сообщал УНН, за два месяца количество украинцев уменьшилось более чем на 40 тысяч человек.