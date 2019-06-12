Блохін прокоментував перемоги українського футболу: робота УАФ дуже важлива
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Заслужений тренер України і співголова Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ Олег Блохін прокоментував тріумфальні перемоги української молодіжки і основної національної команди. За його словами, він дуже радий таким результатам і бажає хлопцям тримати "у тому ж дусі", передає УНН.
"Я можу сказати одне: я тільки радий перемогам наших футболістів і бажаю їм успіху. Тримати у тому ж дусі", - сказав Блохін, зазначивши при цьому важливу роль Української асоціації футболу.
"Робота УАФ у цьому ключі дуже важлива. Адже якби не робота УАФ, то не було б ні молодіжної збірної, ні першої збірної. І в першій збірній грає дуже багато молодих гравців. Я думаю, це правильний напрям", - вважає він.
Окрім цього, залучення дітей та молоді до футбольних турнірів, чим зараз цілеспрямовано займається УАФ, - це шанс виростити успішних футболістів.
"Ось провели турнір ім. Бєланова, турнір Блохіна, було 160 і 160 дітей - всього 320, і хтось із них, звичайно ж не всі, але стане футболістом. А хтось, я вірю, що стане успішним футболістом. Це шанс для молодої і прогресивної спортивної молоді.
Друге - ми відриваємо від вулиці цих дітей. Це теж великий напрям, щоб діти не просто бігали по вулиці, а займалися справою - футболом. Тому така тактика правильна, і потрібно продовжувати в тому ж дусі", - сказав Блохін.
Нагадаємо, як писав УНН, українська молодіжна збірна, обігравши команду Італії, виборола собі путівку на фінал ЧС.
А національна збірна, обігравши Сербію і Люксембург у кваліфікації Євро-2020, очолила групу В з 10 очками.