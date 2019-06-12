Блохин прокомментировал победы украинского футбола: работа УАФ очень важна

“Я могу сказать одно: я только рад победам наших футболистов и желаю им успеха. Держать в том же духе”, — сказал Блохин, отметив при этом важную роль Украинской ассоциации футбола.

“Работа УАФ в этом ключе очень важна. Ведь если бы не работа УАФ, то не было б ни молодежной сборной, ни первой сборной. И в первой сборной играет очень много молодых игроков. Я думаю, это верное направление”, — считает он.

Помимо прочего, привлечение детей и молодежи к футбольным турнирам, чем сейчас целенаправленно занимается УАФ, — это шанс вырастить успешных футболистов.

“Вот провели турнир им. Беланова, турнир Блохина, было 160 и 160 детей — всего 320, и кто-то из них, конечно же не все, но станет футболистом. А кто-то, я верю, что станет успешным футболистом. Это шанс для молодой и прогрессивной спортивной молодежи.

Второе — мы отрываем от улицы этих детей. Это тоже большое направление, чтобы дети не просто бегали по улице, а занимались делом — футболом. Поэтому такая тактика верна, и нужно продолжать в том же духе”, — сказал Блохин.

Напомним, как писал УНН, украинская молодежная сборная, обыграв команду Италии, выборола себе путевку на финал ЧМ.

А национальная сборная, обыграв Сербию и Люксембург в квалификации Евро-2020, возглавила группу В с 10 очками.