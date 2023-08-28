Блогерка Квіткова потрапила в ДТП за участю трьох автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська блогерка Даша Квіткова потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. На перехресті в її «Лексус» в’їхали дві автівки, повідомила сама Квіткова у соцмережах, інформує УНН.
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ДТП трапилась у неділю, 27 серпня. Квіткова їхала до пологового будинку на виписку подруги.
“Повертала на перехрестя, разом з машинами, їхала останню і мені у бік „Лексуса“, за яким я була за кермом, в’їхало дві машини — „Мустанг“ та „Телса“”, — розповіла вона.
За її словами пасажирка “Мустангу” заявила, що отримала забій руки і вимагала на виплаті грошової компенсації на місці.
“Медичну експертизу ми досі чекаємо. Якщо я заплачу їй цю компенсацію- вона готова забрати свою заяву. Я відмовилась це робити”, — заявила блогерша.
Вона також повідомила, що викликала на місце ДТП представників “Лексусу”, так як автівка була на тест-драйві. І надала всі документи співробітникам поліції.
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