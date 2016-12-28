Блогер "довів" доньці існування Санта-Клауса
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Польський блогер вирішив напередодні Різдва довести своїй шестирічній донці існування Санта-Клауса. Відео розміщено на сторінці блогера на YouTube, передає УНН.
В описі до ролика зазначається, що дівчинка почала сумніватися, що Санта-Клаус дійсно існує, і батько вирішив повернути дитині віру в свято. Щоб перехитрити дочку, він використав комп'ютерні спецефекти.
"Так як моя шестирічна донька втратила віру в існування Санта-Клауса, я вирішив переконати її, що старий бородатий чувак реально існує. Разом з моєю дочкою ми вирішили навести камеру на ялинку, щоб вловити момент, коли прийде Санта-Клаус. Як тільки моя дочка знайшла різдвяні подарунки, вона захотіла побачити, що на стрічці", - розповів блогер.
Як повідолмляв УНН, об'єднане командування ППО США і Канади (NORAD) повідомило, що Санта-Клаус курсує над Європою.