Блогер "довів" доньці існування Санта-Клауса

В описі до ролика зазначається, що дівчинка почала сумніватися, що Санта-Клаус дійсно існує, і батько вирішив повернути дитині віру в свято. Щоб перехитрити дочку, він використав комп'ютерні спецефекти.

"Так як моя шестирічна донька втратила віру в існування Санта-Клауса, я вирішив переконати її, що старий бородатий чувак реально існує. Разом з моєю дочкою ми вирішили навести камеру на ялинку, щоб вловити момент, коли прийде Санта-Клаус. Як тільки моя дочка знайшла різдвяні подарунки, вона захотіла побачити, що на стрічці", - розповів блогер.

Як повідолмляв УНН, об'єднане командування ППО США і Канади (NORAD) повідомило, що Санта-Клаус курсує над Європою.