Блогер "доказал" дочке существование Санта-Клауса

В описании к ролику говорится, что девочка начала сомневаться, что Санта-Клаус действительно существует, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.

"Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что старый бородатый чувак реально существует. Вместе с моей дочерью мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент, когда придет Санта-Клаус. Как только моя дочь нашла рождественские подарки, она захотела увидеть, что на ленте", - рассказал блогер.

Как сообщал УНН, объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что Санта-Клаус курсирует над Европой