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Близько 700 людей евакуювали з ТЦ у Херсоні через повідомлення про замінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через повідомлення про замінування в одному з торговельно-розважальних центрів Херсона була проведена перевірка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

Близько 700 людей евакуювали з ТЦ у Херсоні через повідомлення про замінування

"Сьогодні близько 14:20 на електронну пошту Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшов лист з інформацією про замінування торговельно-розважального центру в Дніпровському районі", – йдеться в повідомленні.

З будівлі евакуювали близько 700 людей.

"Вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Повідомлення про замінування виявилося неправдивим", – зазначили в поліції.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Нині поліція проводить заходи зі встановлення особи псевдомінера.

Нагадаємо, приміщення господарського суду Запорізької області перевіряли на наявність вибухівки.

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