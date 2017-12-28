Близько 60% салатів на прилавках київських ринків та магазинів - неякісні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогодні 56% салатів, що продаються на столичних ринках, ярмарках, у магазинах та гіпермаркетах, не відповідають стандартам якості. Про це свідчать результати дослідження, проведеного та оприлюдненого ГУ Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.
Повідомляється, що відомство провело відбір продукції столичних продовольчих та непродовольчих товарів. Проби продукції досліджувалися акредитованими лабораторіями Києва.
"Всього вилучено 2 тис. 627 зразків продукції, з яких 15% - непродовольчі товари та 85% продовольчі", - розповіли в управлінні.
Результати дослідження встановили, що серед продовольчих товарів найбільшу невідповідність мають салати - 56%; м’ясо птиці - 18,6%; ковбаси - 14,1%.
Серед непродовольчих товарів найбільш неякісними є: світлові прилади - 46,2%; дитячі розвиваючі іграшки - 41,7%; дитячі м’які іграшки та ін. 32,2%.
Як повідомляв УНН, за словами політика Сергія Тригубенка, Україна потопає у фальсифікаті через безконтрольність та безкарність недобросовісного бізнесу.
Мова про мораторій на перевірки, який, на думку багатьох експертів, спровокував зростання кількості неякісного товару на полицях магазинів і призвів до частих масових отруєнь.