Около 60% салатов на прилавках киевских рынков и магазинов - некачественные

Сообщается, что ведомство провело отбор продукции столичных продовольственных и непродовольственных товаров. Пробы продукции исследовались аккредитованными лабораториями Киева.

"Всего изъято 2 тыс. 627 образцов продукции, из которых 15% - непродовольственные товары и 85% продовольственные", - рассказали в управлении.

Результаты исследования установили, что среди продовольственных товаров наибольший несоответствие имеют салаты - 56%; мясо птицы - 18,6%; колбасы - 14,1%.

Среди непродовольственных товаров наиболее некачественными являются: световые приборы - 46,2%; детские развивающие игрушки - 41,7%; детские мягкие игрушки и др. 32,2%.

Как сообщал УНН, по словам политика Сергея Тригубенко, Украина утопает в фальсификате из-за бесконтрольности и безнаказанности недобросовестного бизнеса.

Речь о моратории на проверки, который, по мнению многих экспертов, спровоцировал рост количества некачественного товара на полках магазинов и привел к частым массовым отравлениям.