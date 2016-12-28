Близько 30 людей постраждали під час вибуху на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Близько 30 людей отримали поранення під час вибуху в місті Хілонгос на південному філіппінському острові Лейте, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що вибух стався в переповненому парку близько 21:00 за місцевим часом. У ці дні жителі міста святкують фієсту: люди збиралися в парку, щоб разом подивитися матч з боксу.
Деякі ЗМІ повідомляють про жертви, проте підтвердження цієї інформації поки немає.
Як повідомляв УНН, тайфун "Нок-тен" на Філіпінах забрав чотири життя.