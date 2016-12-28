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Близько 30 людей постраждали під час вибуху на Філіппінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Близько 30 людей отримали поранення під час вибуху в місті Хілонгос на південному філіппінському острові Лейте, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що вибух стався в переповненому парку близько 21:00 за місцевим часом. У ці дні жителі міста святкують фієсту: люди збиралися в парку, щоб разом подивитися матч з боксу.

Деякі ЗМІ повідомляють про жертви, проте підтвердження цієї інформації поки немає.

Як повідомляв УНН, тайфун "Нок-тен" на Філіпінах забрав чотири життя.

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