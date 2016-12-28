Около 30 человек пострадали во время взрыва на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Около 30 человек получили ранения во время взрыва в городе Хилонгос на южном филиппинском острове Лейте, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что взрыв произошел в переполненном парке около 21:00 по местному времени. В эти дни жители города празднуют фиесту: люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу.
Некоторые СМИ сообщают о жертвах, однако подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщал УНН, тайфун "Нок-тен" на Филиппинах унес четыре жизни.