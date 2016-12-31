Близько 11 тис. правоохоронців забезпечуватиме правопорядок в Україні у новорічну ніч

Як повідомили у прес-службі НП, у новорічну ніч на території держави заплановано проведення понад тисячі новорічних масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян.

Поліція звернулась до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.