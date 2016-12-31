Близько 11 тис. правоохоронців забезпечуватиме правопорядок в Україні у новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У новорічну ніч правопорядок в країні забезпечуватиме 11 тисяч правоохоронців. До забезпечення громадської безпеки під час проведення новорічних масових заходів у державі буде задіяно близько 10 тисяч працівників Національної поліції України та тисяча військовослужбовців Національної гвардії України, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомили у прес-службі НП, у новорічну ніч на території держави заплановано проведення понад тисячі новорічних масових заходів за участю майже 750 тисяч громадян.
Поліція звернулась до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.