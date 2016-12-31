Около 11 тыс. правоохранителей будет обеспечивать правопорядок в Украине в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В новогоднюю ночь правопорядок в стране будет обеспечивать 11 тыс. правоохранителей. К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в государстве будет задействовано около 10 тыс. работников Национальной полиции Украины и тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как сообщили в пресс-службе НП, в новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тыс. граждан.
Полиция обратилась к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.