Блінкен: ситуація в Україні залишається непередбачуваною і може "погіршитися без попередження"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Влада США вважає, що ситуація в Україні залишається непередбачуваною і може «погіршитися без попередження», заявив держсекретар Ентоні Блінкен, передає прес-служба Держдепу, пише УНН.
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Як передає прес-служба Держдепу, глава дипломатичного відомства припустив, що “будь-які військові операції РФ сильно обмежать комерційні авіаперевезення”. За його словами, війська РФ “продовжують наближатися до українського кордону, що виглядає як плани розпочати вторгнення будь-якої миті”.
Він також підтвердив інформацію про те, що дипломати США, які перебувають на Україні, з міркувань безпеки проведуть ніч у Польщі.
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“Наші службовці регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг”, — уточнив Блінкен.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.