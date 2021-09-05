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17 березня, 19:38 • 89949 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114215 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150310 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150753 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160767 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178127 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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БК "Прометей" виборов звання переможця домашнього передсезонного турніру

БК "Прометей" виборов звання переможця домашнього передсезонного турніру

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Баскетболісти "Прометею" стали переможцем домашнього передсезонного турніру команд Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Що відомо

У третьому матчі Кубку Прометея команда Ронена Гінзбурга перемогла "Дніпро" – 81:70.

Деталі

Слобожанці більшу частину ігрового часу переважали дніпрян. Останні не впоралися з лідером господарів Д'анджело Харісоном, який став найрезультативнішим у матчі – 22 очка, 13 підбирань. Ілля Сидоров набрав 19 очок.

Відтак з трьома перемогами в трьох поєдинках "Прометей" став переможцем домашнього передсезонного турніру в якому також зіграли "Київ-Баскет" і "Запоріжжя".

Що передувало цьому

Чинний чемпіон Ліги розвитку НБА перейшов у клуб з України. 

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