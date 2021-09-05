БК "Прометей" виборов звання переможця домашнього передсезонного турніру

Що відомо

У третьому матчі Кубку Прометея команда Ронена Гінзбурга перемогла "Дніпро" – 81:70.

Деталі

Слобожанці більшу частину ігрового часу переважали дніпрян. Останні не впоралися з лідером господарів Д'анджело Харісоном, який став найрезультативнішим у матчі – 22 очка, 13 підбирань. Ілля Сидоров набрав 19 очок.

Відтак з трьома перемогами в трьох поєдинках "Прометей" став переможцем домашнього передсезонного турніру в якому також зіграли "Київ-Баскет" і "Запоріжжя".

Що передувало цьому

Чинний чемпіон Ліги розвитку НБА перейшов у клуб з України.