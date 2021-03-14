БК "Київ-Баскет" вийшов переможцем із столичного дербі в Суперлізі

Деталі

Першу частину баталії із 4-очковим відривом виграли гравці “Київ-Баскету”. Після великої перерви глядачі побачили абсолютно рівну гру. За дві чверті команди набрали по 47 очок. Проте, що стосується боротьби під щитами, тут “Київ-Баскет” був кращим — 44 підбирання проти 35, що і далося взнаки (94:90).

У переможців 18 очок набрав Мессі, 15 у Коренюка, по 12 у Янга та Мішули. За “Будівельник” 27 очками відзначився Буртт.

Доповнення

“Будівельник” має 14 виграшів при аналогічній кількості поразок — 7 місце. “Київ-Баскет” йде першим — 21 звитяга і 5 програшів.