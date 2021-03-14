БК "Киев-Баскет" вышел победителем из столичного дерби в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Лидер турнирной таблицы Суперлиги по баскетболу "Киев-Баскет" победил "Будивельник" третий раз подряд, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Первую часть баталии с 4-очковым отрывом выиграли игроки “Киев-Баскет”. После большого перерыва зрители увидели абсолютно равную игру. По две четверти команды набрали по 47 очков. Однако, что касается борьбы под щитами, здесь “Киев-Баскет” был лучшим — 44 подбора против 35, что и сказалось (94:90).
У победителей 18 очков набрал Месси, 15 в Коренюка, по 12 в Янга и Мишулы. “Будивельник” 27 очками отметился Буртт.
Дополнение
“Будивельник” имеет 14 выигрышей при аналогичном количестве поражений — 7 место. “Киев-Баскет” идет первым — 21 победа и 5 проигрышей.