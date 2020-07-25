БК "Філадельфія" здобув розгромний виграш у першій грі після призупинення НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В першому з поєдинків третього змагального дня спарингів перед рестартом НБА, на паркеті в Орландо зустрілися "Філадельфія" та "Мемфіс Гріззліс", передає кореспондент УНН.
У першій половині команда з Філадельфії домінувала на паркеті та виграла її майже з різницею вдвічі — 54:28. Ближче до завершення зустрічі баскетболісти “Гріззліс” почали наздоганяти опонентів, але це у них не вийшло — 90:83 на користь “Філадельфії”.
У переможців 15 очок і 10 підбирань оформив Тобаіс Херріс, 10 додав Ембіід. За “Мемфіс” дабл-даблом відзначився центровий збірної Литви Йонас Валанчунас — 20 очок і 11 підбирань.
Додамо, що рестарт НБА відбудеться вночі 31-го серпня, коли “Пеліканс” змагатиметься із “Ютою”.