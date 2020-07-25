БК "Филадельфия" получил разгромный выигрыш в первой игре после приостановления НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В первом из поединков третьего соревновательного дня спаррингов перед рестартом НБА, на паркете в Орландо встретились "Филадельфия" и "Мемфис Гриззлис", передает корреспондент УНН.
В первой половине команда из Филадельфии доминировала на паркете и выиграла ее почти с разницей в два раза — 54:28. Ближе к концу встречи баскетболисты “Гриззлис” начали догонять оппонентов, но это у них не получилось — 90:83 в пользу “Филадельфии”.
У победителей 15 очков и 10 подборов оформил Тобаис Хэррис, 10 добавил Ембиид. За “Мемфис” дабл-дабл отметился центровой сборной Литвы Йонас Валанчунас — 20 очков и 11 подборов.
Добавим, что рестарт НБА состоится ночью 31 августа, когда “Пеликанс” сразится с “Ютой”.