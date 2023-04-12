Бізнес проти держави: юрист розповів, чи реально приватній компанії виграти суд проти ОПЗ

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“Я вважаю, що так, в практиці об’єктивно можливо виграти у будь-кого. У ДТЕК, Ахметова, у Пінчука, у Приватбанку Коломойського, коли він був його. І я не бачу тут проблем виграти у ОПЗ, якщо є всі відповідні документи, що підтверджують правоту. (...) Якщо мова йде про господарські суди – за два місяці можна отримати рішення першої інстанції, ще за місяць – півтора – апеляції, і може місяця три і буде рішення касаційної інстанції. Тобто сумарно на це може піти від півроку до року”, - розповів юрист.

Додамо

Компанія "Агро Газ Трейдинг", яка фігурує у справі колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, планує подати позов до суду на Одеський припортовий завод через нарахування штрафу на компанію зі сторони ОПЗ у розмірі 38 млн грн, за нібито несвоєчасне вивезення продукції, що суперечить загальноприйнятим принципам права та правилам ведення господарської діяльності.

У компанії наголошують - з 2017 року вони займалася трейдингом готової продукції виробництва ОПЗ і жодного разу не піднімали питання щодо об’ємів вивезення готової продукції зі складів заводу.