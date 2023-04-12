Бизнес против государства: юрист рассказал, реально ли частной компании выиграть суд против ОПЗ

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“Я считаю, что да, в практике объективно возможно выиграть у любого. У ДТЭК, Ахметова, у Пинчука, у Приватбанка Коломойского, когда он был его. И я не вижу здесь проблем выиграть у ОПЗ, если есть все соответствующие документы, подтверждающие правоту. (...) Если речь идет о хозяйственных судах – за два месяца можно получить решение первой инстанции, еще за месяц – полтора – апелляции, и может месяца три и будет решение кассационной инстанции. То есть суммарно на это может уйти от полугода до года”, - рассказал юрист.

Добавим

Компания "Агро Газ Трейдинг", которая фигурирует в деле бывшего председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, планирует подать иск в суд на Одесский припортовый завод из-за начисления штрафа на компанию со стороны ОПЗ в размере 38 млн грн, за якобы несвоевременный вывоз продукции, что противоречит общепринятым принципам права и правилам ведения хозяйственной деятельности.

В компании подчеркивают - с 2017 года они занималась трейдингом готовой продукции производства ОПЗ и ни разу не поднимали вопрос об объемах вывоза готовой продукции со складов завода.