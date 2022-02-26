Бій за Васильків завершився перемогою наших військ

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 13782 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 35537 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 43931 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 78882 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141355 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162315 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 210019 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199548 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186685 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157723 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 71487 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 65299 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 68391 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 66021 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 59436 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 59436 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 42907 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 224796 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 349257 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 606481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69901 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 109695 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136238 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 158169 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 171076 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Бій за Васильків завершився перемогою наших військ

Бій за Васильків завершився перемогою наших військ

Київ • УНН

 • 430235 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мер міста Наталія Баласинович повідомила, що штурм російськими військами Василькова, який тривав всю ніч закінчився перемогою українських військ. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.

Цитата

“Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові уже тихо, і наша страшна ніч підійшла до свого кінця”, — сказала очільниця міста.

Деталі

За словами Баласинович, відучора в місті був ракетний обстріл військових частин й аеродрому, висаджувався десант.

Вчасно підіспіли надіслані зі столиці бойові машини, після боїв з пораненими і загиблих Васильків відстояли.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що російські окупанти намагались висадити десант з повітря у Василькові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07