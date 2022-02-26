Бій за Васильків завершився перемогою наших військ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мер міста Наталія Баласинович повідомила, що штурм російськими військами Василькова, який тривав всю ніч закінчився перемогою українських військ. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів, інформує УНН.
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“Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові уже тихо, і наша страшна ніч підійшла до свого кінця”, — сказала очільниця міста.
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За словами Баласинович, відучора в місті був ракетний обстріл військових частин й аеродрому, висаджувався десант.
Вчасно підіспіли надіслані зі столиці бойові машини, після боїв з пораненими і загиблих Васильків відстояли.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російські окупанти намагались висадити десант з повітря у Василькові.