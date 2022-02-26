Бой за Васильков завершился победой наших войск
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мэр города Наталья Баласинович сообщила, что штурм российскими войсками Василькова, который продолжался всю ночь и закончился победой украинских войск. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, информирует УНН.
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“Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу”, — сказала глава города.
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По словам Баласинович, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.
Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.
Напомним
Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытались высадить десант с воздуха в Василькове.