Бой за Васильков завершился победой наших войск

Цитата

“Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу”, — сказала глава города.

Детали

По словам Баласинович, со вчерашнего дня в городе был ракетный обстрел воинских частей и аэродрома, высаживался десант.

Вовремя подоспели присланные из столицы боевые машины, после боев с ранеными и погибших Васильков отстояли.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытались высадить десант с воздуха в Василькове.