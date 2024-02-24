Бюджетники на територіях бойових дій отримають 100% надбавку до зарплати
Київ • УНН
Український уряд збільшив щомісячні надбавки для працівників державних установ у зонах конфлікту до 100% від їхньої заробітної плати.
Уряд урегулював питання надбавок для працівників державних установ на територіях активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
Кабінет Міністрів прийняв рішення про внесення змін до Постанови від 25.08.2023 № 928, яка стосується оплати праці на підприємствах, установах та організаціях, фінансованих з державного бюджету.
Зазначені зміни стосуються територій активних бойових дій.
Тепер працівники державних підприємств, які працюють на цих територіях, мають право отримувати щомісячну надбавку у розмірі до 100% їхнього посадового окладу.
Додамо
Раніше це право на надбавку мали лише державні службовці, які працюють на територіях активних бойових дій.
У Раді зареєстрували законопроект щодо повернення військовим надбавки у 30 тисяч гривень04.03.23, 15:24 • 7929999 переглядiв