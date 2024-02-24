Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате
Киев • УНН
Украинское правительство увеличило ежемесячные надбавки для работников государственных учреждений в зонах конфликта до 100% от их заработной платы.
Правительство урегулировало вопрос надбавок для работников государственных учреждений на территориях активных боевых действий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров принял решение о внесении изменений в Постановление от 25.08.2023 № 928, которое касается оплаты труда на предприятиях, учреждениях и организациях, финансируемых из государственного бюджета.
Указанные изменения касаются территорий активных боевых действий.
Теперь работники государственных предприятий, которые работают на этих территориях, имеют право получать ежемесячную надбавку в размере до 100% их должностного оклада.
Добавим
Ранее это право на надбавку имели только государственные служащие, работающие на территориях активных боевых действий.
В Раде зарегистрировали законопроект о возвращении военным надбавки в 30 тысяч гривен4 марта 2023, 13:24 • 7929826 просмотров
Бюджетники на территориях боевых действий получат 100% надбавку к зарплате
Украинское правительство увеличило ежемесячные надбавки для работников государственных учреждений в зонах конфликта до 100% от их заработной платы.
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