Біткоін впав на 70% від свого рекордного рівня - аналітики

"Ціна біткоіна впала приблизно на 70% з рекордної позначки близько 20 тис. дол. в минулому році", - уточнили аналітики, посилаючись на дані CoinDesk.

Нові цифрові маркери створюються за допомогою процесу, відомого як початкова пропозиція монет (ICO), розповіли аналітики.

"Люди зазвичай купують при ICO, тому що монети дешеві і можуть запропонувати більший прибуток в майбутньому", - уточнили експерти, додавши, що саме за рахунок наявності безлічі дешевих пропозицій в ICO стався "вибух".

"У 2017 році компанії залучили 3,8 млрд дол. через ICO, але до сих пір в 2018 році це число вже досягло 11,9 млрд дол. Проте, сотні цих проектів тепер мертві, тому що вони були шахрайством, жартом чи продуктом, що не матеріалізувався", - розповіли аналітики, посилаючись на дані CoinSchedule.

Також наголошується, що ознайомитися з криптовалютами, які потрапили в категорію "мертві монети", можна на веб-сайті Dead Coins. Там перераховані всі "непотрібні" цифрові маркери, які торгуються менш ніж за 1 цент.

Тим часом, Україна продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У вітчизняному парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським. А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.