Биткоин упал на 70% от своего рекордного уровня - аналитики

"Цена биткоина упала примерно на 70% с рекордной отметки около 20 тыс. долл в прошлом году", - уточнили аналитики, ссылаясь на данные CoinDesk.

Новые цифровые токены создаются с помощью процесса, известного как первоначальное предложение монет (ICO), рассказали аналитики.

"Люди обычно покупают при ICO, потому что монеты дешевые и могут предложить большую прибыль в будущем", - уточнили эксперты, добавив, что именно за счет наличия множества дешевых предложений в ICO произошел "взрыв".

"В 2017 году компании привлекли 3,8 млрд долл через ICO, но до сих пор в 2018 году это число уже достигло 11,9 млрд долл. Тем не менее, сотни этих проектов теперь мертвы, потому что они были мошенничеством, шуткой или продуктом, который не материализовался", - рассказали аналитики, ссылаясь на данные CoinSchedule.

Также отмечается, что ознакомится с криптовалютами, которые попали в категорию "мертвые монеты", можно на веб-сайте Dead Coins. Там перечислены все "бесполезные" цифровые токены, которые торгуются менее чем за 1 цент.

Тем временем, Украина продолжает определятся в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским. А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.